Terremoto: scossa di magnitudo 6.3, paura in Giappone – VIDEO

Questa mattina si è verificata una violenta scossa di terremoto con magnitudo 6.3 a largo delle coste del Giappone, grande paura tra la popolazione.

Una violenta scossa di terremoto si è verificata questa mattina, intorno alle 10:30 (ora italiana) a largo della costa di Tokyo. Secondo quanto riportato dal sito dell’Ingv, si è trattato di un sisma con magnitudo 6.3, il cui epicentro è stato registrato nei pressi delle Isole Bonin, un arcipelago di 30 isolette che si estende a largo della Capitale del Paese del Sol Levante.

Leggi anche ->Terremoto a Piacenza, avvertito anche a Milano: cosa è successo

Per il momento non sono giunte segnalazioni di danni a strutture o di vittime. Inoltre il governo nipponico non ha segnalato il pericolo di uno Tsunami, eventualità che si presenta spesso quando il sisma si verifica a largo della costa. Ciò nonostante la violenta scossa ha spaventato i residenti e non solo: pare che sisma sia stato avvertito in tutto il Giappone, a Taiwan e nelle Filippine.