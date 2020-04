Roma, donna aggredita con un martello dall’ex marito: è grave

Ieri notte un uomo è stato arrestato a Roma con l’accusa di tentato omicidio e rapina aggravata: ha aggredito l’ex moglie a colpi di martello.

L’obbligo di quarantena pare non abbia fermato gli atti di criminalità e le aggressioni ai danni delle donne. L’ultimo episodio si è verificato venerdì notte nella Capitale. Un uomo si è recato nei pressi dell’abitazione dell’ex moglie a bordo di un taxi ed ha atteso nel buio che scendesse ne box del garage per aggredirla con un martello. L’aggressione è durata finché il manico dell’utensile non si è rotto.

Con l’ex moglie agonizzante a terra, l’aggressore si è recato nel suo appartamento per rubarle un pc portatile. A quel punto si è cambiato i vestiti e li ha gettati, insieme alla custodia del pc, in un cassonetto prima di tentare una fuga. Il suo tentativo, però, è stato bloccato dalla polizia che lo ha arrestato prima che potesse tornare in casa.

Donna aggredita con un martello dall’ex marito: ricoverata in ospedale

La polizia era stata chiamata dai vicini di casa della donna che si sono preoccupati sentendo le urla di dolore della vittima. Quando gli agenti sono giunti in zona l’hanno trovata ancora a terra con segni evidenti di aggressione. Chiamata l’ambulanza hanno richiesto anche l’intervento di una seconda pattuglia che ha bloccato il tentativo di fuga dell’ex marito.

A denunciare l’aggressore è stata la stessa donna, che lo ha riconosciuto nonostante questo avesse provveduto a coprirsi il volto. Adesso la vittima si trova ricoverata in ospedale con una prognosi di 45 giorni. L’aggressore invece è stato già portato al Regina Coeli e accusato di tentato omicidio e rapina aggravata.