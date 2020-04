Pino Cacucci, chi è lo scrittore: carriera, curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata dello scrittore Pino Cacucci: chi è il noto narratore, dagli esordi al successo e ai casi letterari.

Nato ad Alessandria e cresciuto a Chiavari, Pino Cacucci è stato studente del DAMS a Bologna, attraversando il periodo delle dure contestazioni del 1977. Dopo gli studi, ha vissuto a lungo tra Parigi e Barcellona.

Successivamente, sboccia il suo amore per America Latina e soprattutto ii Messico. Qui il noto scrittore italiano ha abitato per lunghi periodi.

Cosa sapere sullo scrittore Pino Cacucci

Nei suoi libri, saggi e soprattutto narrativa, mette in risalto i cosiddetti ‘vinti’, personaggi storici le cui vicende sono spesso cadute nel dimenticatoio. Da ‘In ogni caso nessun rimorso’ a ‘Ribelli’, la sua scrittura riabilita figure dimenticate della storia. Particolarmente intensa è anche la sua attività come traduttore: in particolare ha tradotto in italiano tutte le opere di Paco Ignacio Taibo II. Con lo scrittore è molto amico, tanto da essere divenuto il personaggio del suo romanzo Ma tu lo sai che è impossibile.

Pino Cacucci, il quale ha ottenuto nella sua carriera molti riconoscimenti, sia per la narrativa da viaggio che per le venature noir dei suoi romanzi, è stato anche un grande amico del compianto scrittore Luis Sepúlveda, tanto che questi lo chiamava affettuosamente Viejo Pendejo. Alla morte dello scrittore di origine cilena, Cacucci ha spiegato all’Huffington Post: “Era come un fratello. Non mi viene in mente nessun altro scrittore che abbia le sue capacità di difendere la memoria attraverso una letteratura che non è apparentemente militante, ma schierata come lo era lui”. Poi ha accusato: “Se oggi è stato preda di questo Coronavirus, è anche perché i suoi polmoni furono minati dalla dittatura di Pinochet”. Oltre che romanziere e saggista, Pino Cacucci è stato anche sceneggiatore e da diversi suoi libri come Puerto Escondido e San Isidro Futbol Club sono stati tratti dei film.