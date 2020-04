Piero Chiambretti, prima foto su Instagram dopo il Coronavirus: “Steso”

Dopo aver superato il Coronavirus, che gli ha portato via la mamma Felicita, Piero Chiambretti saluta i suoi follower: ecco il suo messaggio.

Lo sguardo spento, quasi smarrito, venato di dolore e nostalgia; la bocca che accenna appena a un sorriso forzato; la pelle scura e tesa in un’espressione ombrosa. Non è il Piero Chiambretti che conosciamo, quello che è tornato ad affacciarsi su Instagram dopo lunghe e difficili settimane di battaglia contro il Coronavirus.

Piero Chiambretti ha sconfitto quel Coronavirus che, purtroppo, gli ha portato via l’adorata madre Felicita, 83 anni. ll popolare conduttore televisivo di “#CR4-La Repubblica delle donne” su Retequattro ha postato su Instagram una sua foto in primo piano scrivendo semplicemente “Steso”. Una parola che sembra alludere non solo alla posizione dello scatto (presumibilmente era disteso su un letto) ma allo stato in un cui lo hanno lasciato la malattia e il recente lutto. La foto ha ricevuto molti like dai suoi ammiratori che sperano di vederlo di nuovo al più presto in tv.

Il ritorno di Piero Chiambretti sui social

Ricordiamo che Piero Chiambretti, 63 anni, è stato ricoverato dal 16 marzo all’ospedale Mauriziano di Torino insieme alla madre, che purtroppo non ce l’ha fatta. I due erano molto legati: Chiambretti viveva con lei, che era una poetessa e spesso faceva qualche apparizione nei programmi di Piero o dove lui andava ospite.

Il noto conduttore torinese durante il periodo di convalescenza ha voluto ringraziare il personale medico che l’ha curato e assistito “con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico”. Per il momento appare molto provato, ma chi lo conosce bene assicura che tornerà presto il mattatore di sempre.

Visualizza questo post su Instagram Steso Un post condiviso da PIERO CHIAMBRETTI (@pierochiambretti) in data: 17 Apr 2020 alle ore 8:43 PDT

