Morto l’attore di The Office Ranjit Chowdry, aveva 64 anni ed era famoso anche per il suo ruolo nella fortunata serie Prison Break.

Ranjit Chowdry è morto all’età di 64 anni. Molti spettatori italiani lo conoscevano per il suo ruolo in diverse serie tv andate in onda anche nel nostro Paese. In particolar modo lo ricordano con affetto i fan di The Office e anche quelli di Prison Break.

Vikram di The Office morto lontano da casa sua

Dopo la fama raggiunta come star di Bollywood, l’attore è riuscito ad avere successo anche negli Stati Uniti. Qui oltre ai ruoli già citati si è fatto notare anche per aver scritto alcune sceneggiature.

L’attore è deceduto a Mumbai dove era rimasto bloccato senza poter tornare alla sua casa di New York in seguito al blocco causato dal Coronavirus.