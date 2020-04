Fidanzato Roberto Bolle, chi è l’uomo misterioso che accompagna il ballerino

Da anni ci si chiede se Roberto Bolle, etoile della Scala di Milano, sia fidanzato e quale sia l’identità dell’uomo (o donna) che lo accompagna.

Esattamente come tutti i personaggi televisivi, anche Roberto Bolle, etoile della Scala di Milano, nonché ballerino più famoso d’Italia, è finito spesso al centro delle notizie di gossip. Da anni ormai si presume che sia di orientamento omosessuale, da quando è stato paparazzato con il chirurgo Antonio Spagnolo mentre si scambiavano un tenero bacio. In quella occasione, come sempre, il ballerino ha preferito non commentare né rispondere a domande e illazioni.

Leggi anche ->Roberto Bolle fidanzato, l’ex Antonio Spagnolo rivela: “È stata una passione”

A parlare della relazione nel 2015 è stato Spagnolo che, intervistato da ‘Oggi‘, ha dichiarato: “Quello che c’è stato tra me e Roberto è sotto gli occhi di tutti. Lo avete visto e non c’è niente di male, niente di cui vergognarsi. È stata una passione, anzi, direi un grande desiderio di conoscersi. Un bell’inizio, ma è andato a morire da solo”. Tutti parlarono di outing, ma Bolle ha negato senza aggiungere troppo in merito.

Leggi anche ->Chi è Roberto Bolle: età, carriera, vita privata, fidanzato del ballerino

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Roberto Bolle ha un fidanzato?

Qualche tempo dopo, in seguito alla pubblicazione di alcuni scatti in cui il ballerino è stato immortalato in compagnia di Marco Mengoni, i settimanali di gossip hanno avanzato l’ipotesi che tra i due ci fosse del tenero. In realtà pare che tra i due artisti ci sia una semplice amicizia nata per la reciproca stima. Dopo quei rumor, non ci sono state ulteriori ipotesi su chi possa accompagnare nella vita privata il noto ballerino.

In realtà non è dato sapere nemmeno quale sia il suo orientamento sessuale. Infatti Bolle non ha mai fatto dichiarazioni a riguardo e, data la sua natura riservata, potrebbe non farne mai. Dunque se sia fidanzato o meno, se preferisca donne o uomini sono quesiti che rimarranno probabilmente senza risposta, anche se i giornali di gossip proveranno ciclicamente a togliere quel velo di riservatezza che Roberto così ostinatamente desidera (giustamente) mantenere.