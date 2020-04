La nota presentatrice tv Federica Torti è stata multata per un’infrazione ai divieti imposti dall’emergenza Coronavirus. Ma lei sostiene che la ragione è dalla sua parte.

Le restrizioni e i divieti imposti dall’emergenza Coronavirus, si sa, non guardano in faccia a nessuno. Ultima tra i “vip” a farne le spese, suo malgrado, è stata Federica Torti. La quale però denuncia via social quella che ritiene essere stata un’ingiustizia ai suoi danni.

“Non sono più libera nemmeno di indossare le sneakers” sbotta la presentatrice tv in un post su Facebook nel quale racconta di essere stata multata mentre stava andando a fare la spesa solo perché indossava tuta e scarpe da ginnastica e procedeva a passo sostenuto.

L’ingiustizia denunciata da Federica Torti

“Nessuno mette in discussione che in questo periodo sia da evitare ogni incontro e che ogni persona debba tenere dall’altra, per motivi di sicurezza sanitaria, una certa distanza e precise precauzioni – premette Federica Torti nel suo post su Facebook -, ma una cosa è pretendere giustamente questo comportamento, altra cosa è spingersi fino a vietare ad una persona di andare da sola a fare la spesa, nel supermercato più vicino casa, a camminata veloce, con lo zaino in spalla. Sì mi hanno multata… dicendo che facevo jogging”.

“È successo tutto l’altro giorno – racconta poi la conduttrice -, ero un po’ titubante nel condividerlo perché in questi giorni non si sa mai come può reagire la gente, ma io ho fatto una cosa normale, con tutte le accortezze che è giusto prendere ora. Stavo andando nel supermercato più vicino a casa, a un chilometro e mezzo, e avevo pantaloncini corti, sneakers e zaino per riporre la spesa. Quando mi hanno fermata e ho presentato l’autocertificazione hanno detto che li stavo prendendo in giro, che non stavo andando a fare la spesa, ma jogging, e io ho risposto che non mi metto i tacchi per andare al supermercato”.

Per tutte queste ragioni Federica Torti non solo farà ricorso chiedendo l’annullamento della sanzione, ma intende anche pubblicare su Facebook con l’aiuto di suo padre, magistrato in pensione, un vademecum su come contestare questo genere di atti e provvedimenti amministrativi, per aiutare “è stato multato ingiustamente come successo a me”.

EDS