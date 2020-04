Fabrizio Corona, messaggio da brividi per il padre Vittorio: “Ti cercavo…”

Vittorio Corona, il padre dell’ex paparazzo scomparso nell’ormai lontano 2007, è sempre nel cuore di Fabrizio: ecco le sue parole.

Era il 24 gennaio 2007 quando Vittorio Corona, noto e apprezzato giornalista, se ne andava dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia, lasciando la moglie Gabriella Previtera e tre figli. Il più famoso dei quali, nel bene e nel male, era e resta Fabrizio Corona.

Vittorio Corona era molto diverso – per stile, personalità, interessi e passioni – da suo figlio Fabrizio, meglio noto come l’ex Re dei Paparazzi. Quest’ultimo però non ha mai smesso di ricordarlo e portarlo nel cuore, anche a distanza di tanti anni dalla sua morte, come dimostra il suo ultimo post su Instagram.

La confessione di Fabrizio Corona

“Guardavo verso di te quel giorno, che la mia vita è cambiata, e ti cercavo. Tu c’eri. E io sono stato forte. Vittorio Corona”. Così scrive Fabrizio Corona in un posto condiviso sul suo profilo Instagram che ha subito attirato una valanga di like, condivisioni e commenti con attestazioni di stima e affetto.

Dalle sue parole trasuda tutto l’affetto, la nostalgia e la mancanza che un figlio può provare per il proprio padre scomparso, al di là di qualsiasi differenza di carattere o di vissuto personale. Un Fabrizio diverso da quello che siamo abituati a conoscere, a suon di colpi di scena mediatici e giudiziari, dichiarazioni roboanti, retroscena scandalosi. Il Nostro non finisce mai di stupirci…

