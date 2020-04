Angel Bipendu: chi è la suora medico, curiosità e vita privata

Chi è la suora medico Angel Bipendu, curiosità e vita privata: dalla laurea in medicina al soccorso in mare fino all’emergenza Coronavirus.

Suor Angel Bipendu, volontaria del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, o suor Angela come tutti la chiamano è un simbolo di solidarietà e accoglienza. Infatti, da anni è in prima linea su qualsiasi fronte in cui c’è una crisi che necessità dell’intervento sanitario.

Leggi anche –> Coronavirus controlli | gruppi Telegram per evitare i posti di blocco

Laureata in Medicina all’Università di Palermo, due anni fa partecipa e vince il bando di Ats Bergamo per prestare servizio come medico di guardia nel presidio di Villa d’Almè, in provincia di Bergamo.

Leggi anche –> Coronavirus, ha record di multe: “Voglio sentirmi libero”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è suor Angel Bipendu: cosa sapere su di lei

In Sicilia, Suor Angel Bipendu era giunta per dare una mano alle suore Discepole del Redentore della comunità Cristiani nel mondo. Nel 2015, si laurea e un anno dopo consegue la Menzione Speciale del Premio Volontariato Internazionale della Focsiv. Tra il 2016 e il 2017 ha lavorato a bordo delle navi della Guardia costiera italiana come medico. Nel 2018, il suo paese di origine, il Congo, è messo in ginocchio dall’epidemia di Ebola. Lei proviene da Kananga, provincia solo scalfita dall’Ebola.

Non fa però mancare il suo sostegno e nel 2020 si trova di fronte a un’altra grave crisi, che riguarda il Coronavirus. La provincia di Bergamo, dove vive, è la più colpita d’Italia, ma lei non si tira indietro neanche questa volta. In questi giorni, opera a Zogno, assistendo a domicilio i contagiati dal virus. Nell’immediata vigilia di Pasqua, qualcuno fa uno scherzo alla suora: finge di essere Papa Francesco e la chiama per complimentarsi per il suo impegno, proprio la sera del Sabato Santo.