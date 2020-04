Uefa fissa la nuova data per la finale di Champions League

La Uefa non abbandona l’idea di concludere la massima competizione europea: fissata la nuova data per la finale della Champions League.

La pandemia di Coronavirus che ha colpito l’Europa ed il mondo è ancora un pericolo concreto per tutti i Paesi coinvolti. Negli ultimi giorni, però, si intravede un barlume di speranza e molti governi pensano a strutturare la fase 2. Si tratta di un ritorno graduale al mondo del lavoro, nel rispetto di un criterio fondamentale: il distanziamento sociale. Infatti il virus non potrà dirsi sconfitto finché non ci sarà un’immunità di gregge o un vaccino.

In un simile contesto si allontana l’idea di fare ripartire le competizioni sportive. Attualmente, infatti, non ci sono i presupposti per permettere alle persone di andare allo stadio e gli sport di contatto come il calcio, sono ad alto rischio contagio. Ciò nonostante l’Uefa non ha abbandonato l’idea di poter portare a termine la stagione di calcio europeo e le due competizioni: Europa League e Champions League.

Nuova data per la finale di Champions League

La ripresa delle competizioni europee è ovviamente legata agli sviluppi della situazione sanitaria. Qualora ci fossero i presupposti per ripartire si punterebbe su una formula a partita singola per decidere quali delle squadre ancora in competizione arriverebbe in finale. Per quanto riguarda la Champions League è stata fissata come data il 29 agosto. L’incontro si terrebbe sempre allo stadio Ataturk di Istanbul. Per la ripresa degli incontri, invece si è individuato un periodo di tempo compreso tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.