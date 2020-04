Stasera in tv – Quarto Grado, le anticipazioni del 17 aprile

Appuntamento a questa sera, venerdì 17 aprile, con una nuova puntata in prima serata su Rete4 di Quarto Grado: ecco le anticipazioni di oggi

Ancora un appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 17 aprile 2020, in prima serata con Quarto Grado con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Si parlerà, in primis, dell’emergenza legata al Coronavirus con la sperimentazione dei farmaci che sarebbero in grado di combattere la polmonite interstiziale. Inoltre, gli esperti starebbero testando i vaccini per mettere fine alla pandemia, ma tutto sarà pronto in vista del prossimo anno. Per ora bisognerà convivere con il virus attraverso tutte le precauzioni del caso.

Stasera in tv – Quarto Grado, le curiosità

Si metterà il focus anche sul virus per capire quando sarebbe arrivato in Italia attraverso uno studio di Università Statale di Milano e Ospedale Sacco. Infine, si parlerà delle numerose polmoniti “anomale” riscontrate verso fine dicembre e metà gennaio: c’era possibilità di salvezza? Negli USA Trump parla nuovamente di un incidente in un laboratorio di Wuhan. Appuntamento a questa sera, venerdì 17 aprile, con una nuova puntata di Quarto Grado: ci saranno anche tanti collegamenti per capire anche a cosa succederà nelle prossime settimane.