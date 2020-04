Stasera in tv – New Moon, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 17 aprile, il film New Moon in onda su Italia Uno a partire dalle 21:20: trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 17 aprile 2020, con il film di New Moon in onda su ItaliaUno. Si partirà da dove si è concluso Twilight con la storia d’amore felice tra Edward e Bella. Dopo aver superato l’ostacolo James, la coppia si appresta così a vivere la loro vita con tanta serenità. Il compleanno di Swan è sempre più vicino, ma così Bella vuole trascorrere tutto il tempo con il suo partner. Ci sarà la festa per il 18esimo della partner, ma succede qualcosa di inaspettato durante la serata allegra.

Stasera in tv – New Moon, il finale

Bella dovrà andare via lontano con la giovane che cadrà in depressione. Grazie all’amicizia con Jacob Black ne uscirà, ma ci saranno nuove sorprese con il ragazzo, che sembra normale ma ha in sé il gene del licantropo. Successivamente, a seguito di nuovi incastri, Bella ritroverà Edward che risolverà problemi come l’ira dei Volturi. I protagonisti sono Kristen Stewart nei panni di Bella, mentre Robert Pattinson interpreterà Edward. Jasper sarà Jackson Rathbone; infine, Jacob Black sarà interpretato da Taylor Lautner. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 17 aprile, in prima serata su ItaliaUno con il film.