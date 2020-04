Stasera in tv film – Puoi baciare lo sposo: cast, location, trama e trailer

Puoi baciare lo sposo, film del 2018 diretto da Alessandro Genovesi, stasera in televisione porterà buon umore con una commedia che ironizza sul coming out: cast, location e trama del film di oggi, 17 aprile

La commedia di Alessandro Genovesi, Puoi baciare lo sposo, film del 2018, ironizza su uno dei temi più difficili da trattare, in un film come in famiglia, ossia il coming out.

Nonostante Roberto, padre di un ragazzo gay, si ritenga un uomo di larghe vedute, sarà costretto a scontrarsi con i suoi stessi pregiudizi.

La pellicola inizierà alle ore 21.20 su Canale 5.

Puoi baciare lo sposo, trama

Antonio e Paolo sono un fidanzati e vivono insieme a Berlino. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo per la coppia iniziano i problemi. Innanzitutto, Paolo vuole che Antonio dica ai genitori del matrimonio quando questo non ha ancora fatto coming out. L’ex fidanzata di Antonio poi, mai rassegnatasi alla fine della loro relazione e al fatto che lui sia gay ordisce un piano per far lasciare i due ragazzi. Per la rivelazione di Antonio, lui, il suo futuro sposo, la padrona di casa sua Benedetta e un suo coinquilino Donato, si recano in massa a Civita, suo paese d’origine. Ad attenderli il padre Roberto, sindaco della cittadina, la madre Anna e il resto della famiglia. Quando finalmente Antonio decide di fare coming out e di rivelare del matrimonio, Anna che aveva da sempre intuito che il figlio fosse gay ne rimane entusiasta, mentre Roberto incredulo. Il padre di Antonio, nonostante si creda un uomo dalla mentalità aperta, inizia a mostrare tutti i suoi pregiudizi.

Puoi baciare lo sposo, cast:

Diego Abatantuono (Roberto)

Monica Guerritore (Anna)

Cristiano Caccamo (Antonio)

Salvatore Esposito (Paolo)

Dino Abbrescia (Donato)

Diana Del Bufalo (Benedetta)

Beatrice Arnera (Camilla)

Antonio Catania (frate Francesco)

Rosaria D’Urso (Vincenza)

Enzo Miccio (sè stesso)

