Stasera in tv film – Belle e Sebastien 3 amici per sempre, oggi 17 aprile

Belle e Sebastien 3 – Amici per sempre è l’ultimo capitolo di una storia d’amicizia fra un bambini e la sua cagnolina, diventata madre di tre cuccioli: trama, cast e trailer del film

Sebastien è diventato un adolescente e la sua Belle è diventata mamma di tre cuccioli. Questo film d’avventura adatto a tutta la famiglia racconta di una storia di amicizia che riprende le fine di un tema secolare, quanto possa essere forte il legame fra l’uomo e il cane. La pellicola andrà in onda su Rai 1 alle ore 21.25, scopriamone la trama.

Belle e Sebastien 3 – amici per sempre, trama

L’ultimo capitolo della storia dedicata a Belle e Sebastien, riporta a questa indissolubile amicizia e al tempo che passa. Il bambino ormai si è fatto quasi adolescente e la stessa Belle, è cresciuta e diventata madre di tre cuccioli. Il padre di Sebastien, Pierre, e Angelina si sono sposati e insieme progettano di trasferirsi con la famiglia in Canada. Il ragazzo non è felice della scelta, perché questa porterebbe a un distacco dal nonno che sin dalla tenera infanzia aveva fatto parte della sua vita.

A turbare la sua serenità si aggiunge l’arrivo in città del signor Joseph.

L’uomo afferma di essere il vecchio proprietario di Belle e di poterlo dimostrare.

Riuscirà Sebastien a rimanere insieme alla sua amica Belle?

Belle e Sebastien – Amici per sempre, cast:

Félix Bossuet ( Sebastien)

Tchéky Karyo ( Cesar)

Clovis Cornillac ( Joseph)

Thierry Neuvic ( Pierre)

Margaux Châtelier ( Angelina)

André Penvern ( Urbain)

Anne Benoît (Madeleine)

Lilou Fogli (Lisa)

Naëlle Thomas (Marie)

Octave Bossuet (Hector)

Olivier Bouana (maestro di scuola)

