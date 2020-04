Il neonato Armani Cazares è in terapia intensiva da quando il fidanzato di 19 anni di sua madre gli ha sparato. Il piccolo ha ferite ai polmoni, una vertebra fratturata e un danno cerebrale.

Armani Cazares è in terapia intensiva da sabato mattina, dopo l’attacco subito dal diciannovenne Lance Tello Jr, così conferma la Polizia di San Antonio. Il bambino, nato il 25 febbraio, ha sofferto ferite ai polmoni, una vertebra fratturata e danni cerebrali a causa della mancanza d’ossigeno. Sua madre, Daisy Delacruz, di 18 anni, dice che “è un incubo. Mio figlio era qui e ora non c’è più“.

“I dottori dicono che non ce la farà, che non c’è speranza, che è cerebralmente morto“, così dichiara la madre diciottenne Daisy Delacruz, che è tremendamente addolorata per il suo bambino. Un appello fatto dalla famiglia su GoFundMe ha raccolto già 6 mila e 800 sterline per parlare per le cure mediche di Armani. Tello Jr, che non è il padre del bambino, è anche accusato di aver sparato alla propria madre a alla sorella quattordicenne. Daisy ha conosciuto Tello Jr quando era incinta di quattro mesi e il ragazzo si è comportato da subito come se fosse il padre del bambino. Ma sabato mattina è impazzito e si è precipitato in camera del piccolo.

“L’ho visto prendere una pistola in mezzo al materasso. Non aveva emozioni sul viso, mi guardava solo con uno sguardo vuoto. Dopo ha iniziato a guardare il mio bambino e io gli ho detto che non gli avrebbe sparato, ma prima che ho potuto allontanarlo, dalla pistola è partito un colpo. Quando mi sono girata e ho visto il mio bambino, era sul pavimento ed era blu“, questo il triste racconto della giovane madre Daisy che pensava di aver trovato l’amore per sé e per il suo bambino. Tello Jr è in prigione con una cauzione di 400 mila sterline.

