Morte tragica per un bambino di 6 anni: cade nel forno di...

Morte tragica per un bambino di 6 anni, che ha subito una sorte catastrofica. Il piccolo è caduto in un forno di terracotta. La famiglia prova a salvarlo ma non ci riesce.

Sorte tragica per il piccolo Thiago Orellana, un bambino di sei anni che è stato vittima di un incidente mortale. Il piccolo è caduto in un forno tradizionale di terracotta e, nonostante la famiglia ha provato a salvarlo, sono stati contrastati dalle fiamme troppo alte. La tragedia è avvenuta ieri a Las Delicias, un municipio in provincia di Santiago del Estero, Argentina.

Il piccolo era con suo padre al grande forno all’esterno quando la legna ha iniziato a bruciare. Sembra che il giovane si sia arrampicato sul tetto del forno all’aperto quando suo padre era distratto, ma è scivolato con il piede ed è caduto nella pila ardente. I suo familiari hanno provato a salvarlo, ma sono stati allontanati dal calore inaspettato. Il horno de barro ha una tradizionale forma ad igloo ed è tipico nei giardini posteriori argentini. Il barbecue all’aperto è una parte centrale delle riunioni di famiglia intorno al paese, grazie alla qualità della sua carne.

I media locali riportano che il padre del bambino, che ha preferito restare anonimo, ha chiamato la Polizia da Nueva Esperanza. I pompieri sono arrivati sulla scena abbastanza in fretta, ma non sono riusciti a tirare fuori il bambino in tempo. Thiago è bruciato a morte.

