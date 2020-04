Marco Maddaloni, la bella notizia in arrivo: terzo figlio con Romina

Un altro trionfo per Marco Maddaloni. Il judoka ed ex vincitore dell’Isola dei Famosi sarà padre per la terza volta: la moglie Romina è incinta

Una bella notizia in arrivo per la famiglia Maddaloni. Marco, judoka e vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, cognato di Clemente Russo, diventerà padre per la terza volta. Infatti sua moglie Romina Giamminelli, ex concorrente di Pechino Express, è rimasta incinta con l’annuncio a Verissimo. La notizia è stata svelata dal comunicato stampa Mediaset che informa i telespettatori sulla puntata di sabato 18 aprile 2020. Così i due hanno inviato un video alla conduttrice Silvia Toffanin svelando come stanno trascorrendo la quarantena con l’annuncio a sorpresa.

Marco Maddaloni, già due figli con Romina

La coppia ha già due figli, Giovanni e Giselle, rispettivamente di 3 anni e mezzo ed un anno e mezzo. Ora i due daranno alla luce il terzo figlio, che hanno sempre sognato già da diverso tempo. Una bella notizia in questo periodo davvero brutti per tutti. Infine, Marco e Romina sono sposati da ben cinque anni rinnovando anche le promesse in Chiesa lo scorso settembre, dopo la vittoria all’Isola dei Famosi.