La Prova del Cuoco, problemi con Antonella Clerici: il motivo del litigio

La Prova del Cuoco è stato uno dei programmi più seguiti negli ultimi anni. Da Antonella Clerici, ex regina di casa, ad Elisa Isoardi: intorno al programma di RaiUno ci sarebbero nuovi retroscena. Sui social l’ex conduttrice non sarebbe seguita dall’account come notato da Dagospia. Il profilo ufficiale Instagram del cooking show di Rai Uno non seguirebbe Antonella. Inoltre, Anna Moroni e tutti gli altri chef della trasmissione non sono più protagonisti più nelle sue dirette social. Ma intorno a questo retroscena, balzato in primo piano nelle ultime, non c’entrerebbe minimamente la nuova padrona di casa, Elisa Isoardi.

La Prova del Cuoco, Antonella Clerici non è seguita sui social

Come svelato in anteprima dal portale “Dagospia” il profilo Instagram del programma di RaiUno non segue più Antonella Clerici sul profilo: “E perché Anna Moroni e altri cuochi della storica trasmissione non appaiono più nelle sue dirette social in cucina? Indizio: non c’entra nulla Elisa Isoardi”. Secondo le ultime indiscrezioni la Prova del Cuoco è a rischio cancellazione in vista della prossima stagione. Tutto sarà più chiaro a seguito dell’emergenza Coronavirus, che ha visto bloccati tutti gli aspetti della vita quotidiana che riguardano anche la programmazione televisiva.