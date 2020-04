Katie vive la quarantena con il marito e l’ex: “Per molti sarebbe un incubo”

Katie, 32enne del Tennessee, vive la quarantena insieme al marito, l’ex marito, la sua nuova compagna ed i loro 5 bambini.

In questi giorni ha destato molto interesse la storia di Katie Blackmer, 32enne mamma del Tennessee che vive in quarantena insieme al marito, l’ex marito e la fidanzata. Quella che per molti sarebbe una specie di incubo ad occhi aperti, per la donna è invece una situazione gradevole e positiva: “Suppongo che per molte persone, l’idea di vivere con l’ex marito le riempa di orrore, ma tra me e Stephen si è raggiunta la pace dei sensi”. Per capire come sia possibile una cosa del genere, però, è bene ripercorrere la storia della coppia.

I due si sono conosciuti quando avevano 18 anni e lavoravano come camerieri in un bar. In poco tempo è scoppiato un colpo di fulmine che li ha convinti a sposarsi nel 2006. Il matrimonio sembrava andare a gonfie vele, Katie e Stephen hanno avuto tra figli: Gracelyn, Kaylynn e Colston. Nel 2014, però, qualcosa si è rotto e la coppia ha deciso di divorziare. Per due anni si sono dati battaglia ed ogni occasione era buona per litigare. L’astio è diventato odio quando Katie si è fidanzata e sposata con Ben, un amico di Stephen.

Katie vive con l’ex marito ed il marito: ecco come ci è riuscita

Lo scontro tra i due ex coniugi si è concluso quando nel maggio del 2017 Stephen ha avuto un incidente d’auto mentre si trovava con il fratello Mark. Quest’ultimo è morto poco dopo il ricovero in ospedale, mentre lui ha avuto bisogno di un lungo periodo di riabilitazione per tornare a camminare. Katie non ci ha pensato un attimo e dopo la dimissione dall’ospedale lo ha ospitato in casa sua.

Lei ed il marito, Ben, si sono occupati di Stephen e lo hanno aiutato a recuperare le funzioni motorie. Qualche tempo dopo l’uomo si è innamorato di Brandy, ex compagna del liceo di Katie. Quando la loro relazione è diventata stabile, i due si sono trasferiti con i due figli di lei a casa della ex moglie. Adesso tutti e nove formano una numerosa e allegra famiglia allargata.