Il castello delle cerimonie, chi è Imma Polese: età, storia e carriera

Il castello delle cerimonie, fortunato programma di RealTime, ha come protagonista Imma Polese, che ha raccolto l’eredità del padre scomparso Don Antonio.

Il castello delle cerimonie è un programma di RealTime, prima chiamato Il boss delle cerimonie, in onda dal 2014. Il programma vedeva come protagonista Don Antonio Polese, ma dopo la sua scomparsa le redini sono state prese dalla figlia Imma Polese, che sta mantenendo in vita la tradizione di famiglia di celebrare cerimonie sfarzose nell’Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate.

Imma Polese è la primogenita di Antonio Polese e la moglie Rita Greco e ha due fratelli, Antonio e Pasquale. Sposata con Matteo, i due lavoravano già insieme all’Hotel La Sonsira quando era in vita Don Antonio. Insieme hanno tre figli, tra i quali il primogenito Tobia Antonio che è spesso presente nello show. Donna Imma ha sempre aiutato il padre nella gestione del castello, occupandosi delle questioni amministrative. Donna in carriera e madre di famiglia, accoglie le coppie che vogliono un matrimonio da favola, o i giovani ragazzi che vogliono un diciottesimo da sogno. Della gestione degli eventi, però, si occupa prevalentemente suo marito.

Donna Imma non è presente sui social network, ma gestisce il profilo del lussuoso albergo, dove spesso condivide foto della villa e spezzoni di video presi dal programma di RealTime.

