Félix Bossuet: chi è il giovane attore di Belle & Sébastien

Chi è il giovane attore Félix Bossuet, protagonista di Belle & Sébastien al cinema: carriera e curiosità, cosa c’è da sapere su di lui.

Classe 2005, nato a Parigi, Félix Bossuet è diventato molto famoso quando nel 2012, a soli sette anni, viene scelto tra 2400 bambini per il ruolo di Sébastien per il film, Belle & Sebastien.

Si tratta della versione cinematografica della famosa serie televisiva francese Belle et Sebastien creata da Cécile Aubry nel 1965.

Carriera e curiosità sul giovane attore Félix Bossuet

Il film, uscito nelle sale nel 2013, venne diretto da Nicolas Vanier. Successivamente, l’attore interpreta anche i due sequel della fortunata pellicola cinematografica, ovvero Belle & Sebastien – L’avventura continua diretto da Christian Duguay nel 2015 e infine nel 2018 Belle & Sebastien – Amici per sempre diretto da Clovis Cornillac.

Oltre a questo ruolo, ottiene anche piccole parti in altri film, come Mon roi – Il mio re, diretto da Maïwenn Le Besco. Félix Bossuet è anche nel cast di Mister Chocolat, pellicola che racconta la storia dei clown Rafael Padilla e George Foottit, interpretata da Omar Sy e James Thierrée. In televisione, invece, è stato protagonista di un episodio di Capitaine Marleau.