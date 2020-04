Enrico Mentana: presentate le dimissioni a Urbano Cairo

Caos al telegiornale di LA7, Enrico Mentana sarebbe stato prossimo a lasciare: presentate le dimissioni a Urbano Cairo, che le avrebbe respinte.

Enrico Mentana avrebbe presentato le dimissioni a Urbano Cairo, minacciando di lasciare la direzione del telegiornale di La7. La clamorosa rivelazione arriva direttamente dal sito Dagospia e la scelta sarebbe legata alla diretta di una settimana fa della conferenza stampa di Giuseppe Conte.

Dopo quasi 10 anni dunque, il celebre giornalista sarebbe stato dunque in procinto di lasciare la guida del telegiornale. Mentana aveva criticato aspramente l’attacco di Conte a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, venendo a sua volta subissato dalle critiche.

Perché Enrico Mentana voleva dimettersi dal Tg di LA7

“Se lo avessimo saputo, non avremmo trasmesso quella parte”, aveva detto Mentana dopo la conferenza stampa di una settimana fa. Qualche giorno dopo, durante Otto e mezzo, Lilli Gruber avrebbe dato a Marco Travaglio e Paolo Pagliaro a ‘Otto e Mezzo’ ampio spazio per difendere le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Qualche giorno fa, in chiusura di telegiornale, Enrico Mentana aveva sostenuto la bontà delle proprie parole: “In 28 anni di conduzione, non ho mai censurato nessuno”. Secondo il conduttore, se il premier “in questi giorni ha utilizzato questa risorsa così spesso è perché siamo alle prese con un’emergenza. È giusto ascoltare le notizie direttamente da chi guida il Paese, ma non le polemiche politiche”. A quanto pare però, la posizione di Mentana sarebbe stata difesa da Cairo, il quale gli avrebbe espresso solidarietà e la polemica si sarebbe chiusa così.