Cura contro il Coronavirus: Remdesivir si dimostra efficace – VIDEO

Nuove speranze nella cura contro il Coronavirus arrivano dal Remdesivir, il nuovo farmaco antivirale si dimostra efficace nella sperimentazione.

Un ospedale di Chicago che ha trattato gravi pazienti di Covid-19 con Remdesivir, un farmaco antivirale di Gilead Sciences, sta ottenendo buoni risultati. In uno studio clinico attentamente monitorato stiamo vedendo rapidi recuperi di febbre e sintomi respiratori.

In sostanza, quasi tutti i pazienti verrebbero dimessi in meno di una settimana. Remdesivir è uno dei medicinali che sta dando nuove speranze nella lotta al Covid-19, insieme al Tocilizumab ovvero il farmaco anti artrite che pare sia utile nella lotta al virus.

In passato è stato usato contro Ebola e il mondo intero ha atteso i risultati degli studi clinici di Gilead. Questi sono positivi e probabilmente porteranno a rapide approvazioni da parte della Food and Drug Administration e di altre agenzie di regolamentazione. Se sicuro ed efficace, potrebbe diventare il primo trattamento approvato contro la malattia. L’Università di Chicago Medicine ha reclutato 125 persone con Covid-19 nei due studi clinici di Fase 3 di Gilead. Di queste persone, 113 avevano una malattia grave. Tutti i pazienti sono stati trattati con infusioni quotidiane di Remdesivir. “La migliore notizia è che la maggior parte dei nostri pazienti è già stata dimessa, il che è fantastico. Abbiamo solo visto il decesso di due pazienti”, ha dichiarato Kathleen Mullane, specialista in malattie infettive dell’Università di Chicago.