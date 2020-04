Coronavirus Italia: diretta Conferenza Stampa 17 aprile – VIDEO

Alle 18.00 la conferenza stampa giornaliera con i dati della Protezione Civile sulla diffusione del Coronavirus in Italia del 17 aprile.

Puntuale alle 18.00 l’incontro con la stampa nella sede della Protezione Civile. Le cifre sono state rese note anche oggi da Angelo Borrelli, raccogliendo i dati territoriali. Bene il trend riguardante i tamponi positivi, ieri poco sopra il 6%.

Leggi anche –> Cura contro il Coronavirus: Remdesivir si dimostra efficace – VIDEO

Il dato più importante di ieri è stato quello di 143 persone in meno in terapia intensiva: il dato più basso dal 21 marzo. 525 sono le nuove vittime e 2072 nuove persone guarite.

Leggi anche –> Coronavirus: i dati della Protezione Civile e gli effetti del lockdown

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati regionali Coronavirus, il punto del 17 aprile

I dati segnano un miglioramento in alcune zone del Nord Italia, in particolare nel Veneto ma anche altrove. Al Centro, in Toscana si registrano 167 nuovi casi con sette decessi. Sono 144 i casi nel Lazio, con 11 morti totali, 55 i casi solo a Roma. Positivo ancora una volta il dato delle Marche, con 86 nuovi casi su 1012 tamponi effettuati e un’incidenza all’8,5% contro una media che è ancora sopra il 20%.

In Umbria sono otto i nuovi casi, mentre il numero degli attualmente positivi cala ancora sotto quota 800. I tamponi effettuati in un giorno sono stati 1331 e l’incidenza è dello 0,6%. Al Sud, in Puglia ci sono 69 nuovi positivi su 2120 tamponi effettuati, ovvero il 3,25%. Ci sono anche 8 morti e pesa il dato delle RSA: in queste strutture si contano un quarto dei contagiati complessivi. Ottimo il dato della Basilicata: un solo caso su 361 test effettuati, ovvero l’incidenza è stata ieri dello 0,27%.