Quanto costeranno i biglietti aerei dopo il Coronavirus?

Coronavirus, i biglietti aerei aumenteranno o i viaggi aerei costeranno di meno? Come cambieranno le cose?

L’emergenza Coronavirus sta attanagliando non solo l’Italia, ma tutto il mondo intero. Sono moltissime le persone che ora sono bloccate a casa e che si chiedono cosa succederà in futuro. I viaggiatori sono ben predisposti e avrebbero anche voglia di ripartire, nonostante la situazione sia piuttosto ancora complicata. Ci si chiede quando si potrà ricominciare a viaggiare e muoversi, come lo si farà e soprattutto quanto costerà.

Quanto costerà viaggiare in aereo dopo il Coronavirus

Quando il lockdown per l’emergenza Covid 19 sarà finito e potremo ricominciare a vivere e a viaggiare ci sono opinioni contrastanti per quanto riguarda il costo dei biglietti aerei. Da una parte infatti, secondo diverse riviste, il costo dei voli potrebbe triplicare per via delle misure di distanziamento sociale. Se infatti non si potrà stare più vicini, attaccati diciamo l’uno all’altro come una volta, il numero di posti a disposizione per la vendita sugli aerei salirà. Questo chiaramente se solo una parte dei posti potrà essere venduta quindi, anche se oggi i biglietti aerei sembrano essere economici bisogna stare attenti a cosa succederà poi.

Distanziamento sociale anche in aereo

Altre teorie invece sono più ottimistiche e sostengono che, nonostante sia importante e mantenere il distanziamento sociale, quindi vendere anche meno biglietti aerei rispetto alla capienza totale di un velivolo, i prezzi rimarranno bassi. Questo perché si spera che le compagnie aeree low cost decidano di mantenere la loro politica dei costi proprio per incentivare nuovamente le partenze. Si tratterebbe di una mano tesa a chi vuole ricominciare a viaggiare o deve farlo per lavoro. Andando così a dare una leggera spintarella di positività a tutto il comparto dei viaggi e del turismo.

Quando si tornerà alla normalità

Si tratta di una situazione complicata, è inutile negarlo. Fin quando il virus non sarà debellato completamente, oppure si troverà una cura rapida ed efficace o verrà approvato il famigerato vaccino, sarà dura pensare ad una ripartenza normale. La nostra vita verrà, chiaramente rivoluzionata e anche nelle normali attività dovremo attenerci a delle regole diverse. Dovremo fare attenzione ai risparmi. Pensare a quanti soldi possiamo permetterci e quanti no. Che investimenti fare.

Insomma, quando si parla di turismo di prossimità e si sostiene che il prossimo sarà un futuro fatto di turismo su ruote quindi persone che si sposteranno solo in auto e non andranno molto lontano non è così improbabile.