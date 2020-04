Bambino in strada da solo | a 18 mesi non aveva nessuno...

Bambino in strada completamente da solo vagava senza meta da diverso tempo. Le forze dell’ordine non sanno perché fosse lì.

La polizia ha trovato un bambino da solo in strada, che vagava senza meta. A seguito di ciò le stesse forze dell’ordine hanno aperto una indagine ufficiale. Il piccolo, che ha 18 mesi, è stato messo al sicuro grazie all’intervento di un passante, che ha segnalato la presenza dell’infante alle autorità di Birmingham, in Inghilterra.

La vicenda è avvenuta alle 9:00 del mattino di giovedì 16 aprile 2020. Subito la polizia ha inviato due pattuglie nel luogo dove c’era il bambino solo in strada. Adesso tanto i tutori della legge quanto i servizi sociali sono al lavoro per cercare di verificare se si tratti di un abbandono da parte della sua famiglia, che è stata rintracciata in breve tempo. Non si sa da quanto tempo il bimbo stesse vagando in completa solitudine all’esterno, mettendo in grave pericolo sé stesso.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bambino solo, stava vagando in strada senza nessuno accanto a sé

Il tutto nonostante le vie siano praticamente deserte a causa della quarantena imposta per forza di cose anche dal governo inglese per via dell’emergenza Coronavirus. Una situazione questa che accomuna ormai il mondo intero, con al momento più di 4 miliardi di persone sul pianeta sottoposte a misure restrittive e di distanziamento sociale.

