La polizia ha effettuato il salvataggio di tre bambini abbandonati dopo essere nati da pochissimi giorni. Tre fatti avvenuti tra 2016 e 2019 mostrano una verità inattesa.

Desta scalpore la vicenda di tre bambini abbandonati nello stesso appartamento per tre anni. Sono tutti fratellini ed accanto ad uno di loro i genitori che lo hanno lasciato lì hanno riposto anche una nota straziante. La vicenda è accaduta negli Stati Uniti ad Orlando, in Florida. Indaga la polizia, che già era al lavoro in merito ad un altro abbandono avvenuto nel 2019. Dopo poco tempo, gli inquirenti hanno capito che questo caso era connesso in maniera diretta ad altre due circostanze analoghe. L’ultimo dei bambini abbandonati si trovava avvolto in una maglia di lana con accanto un biglietto ripieno di parole di disperazione. In esso si apprende come la mamma del piccolo avesse paura del padre, sostenendo che aveva provato ad ammazzarli.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bambini abbandonati, sono tutti fratellini lasciati tra il 2016 ed il 2019

“Per favore, prendi con te questo bambino e portalo in ospedale. Il padre è un uomo molto pericoloso”, c’era scritto tra le altre cose. Ed i poliziotti hanno poi scoperto che altri due neonati erano stati abbandonati sempre in quell’appartamento, rispettivamente nel 2016 e nel 2017. Un test del Dna ha stabilito che si trattava di tre fratellini, che condividevano quindi gli stessi genitori. La polizia ha spiegato che è in corso una legge chiamata Florida Safe Haven Law. In base alla stessa è possibile lasciare un bambino indesiderato o che non è possibile accudire per mancanza di sostentamento economico fino a 7 giorni in qualsiasi ospedale, presidio medico di emergenza o stazione dei vigili del fuoco su tutto il territorio della Florida.

Chi non può tenere dei bimbi può lasciarli in ospedale o dai pompieri

La legge afferma che un genitore in difficoltà può rinunciare alla custodia del proprio bambino senza dover rispondere a domande o intoppi burocratici. “Basta soltanto portare il bambino in un luogo sicuro ed assicurarsi di individuare una persona a cui affidarlo. Fintanto che un bimbo indesiderato non mostra segni di abuso intenzionale, non sono richiesti nomi o altre informazioni”.