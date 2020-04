Adriana Volpe, l’indiscrezione con Zequila: parla la conduttrice

Adriana Volpe è tornata a parlare della sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip: ecco tutte le sue rivelazioni su Antonio Zequila

Un periodo davvero orribile per Adriana Volpe, che ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per la scomparsa di suo suocero. E così la conduttrice ha svelato: “Subito dopo l’abbandono del GF Vip sono stata portata in Svizzera e ci sono rimasta 16 giorni. Poi ho preso Giselle e siamo qua a casa ora. Nelle settimane della mia assenza lei ha scritto un diario. Ha soli otto anni, ma ha scritto pagine e pagine. Mi ha raccontato le sue giornate, come e perché le mancavo. Mi ha stupito tantissimo”. Poi ha aggiunto: “Pensavo di non durare nemmeno una settimana, infatti non ho mai svuotato la valigia”. Su Zequila, inoltre, ha rivelato: “Non l’ho contattato e lui non mi ha contattata”. Il suo rapporto con Patrick è stato davvero entusiasmante: “Lui è leggero, ma anche profondo. Ha una marcia in più. I suoi discorsi ti fanno vedere una profondità pazzesca. Patrick entra nell’anima delle persone, le sa capire, le sa ‘spogliare’”.

Adriana Volpe, il rapporto con Zequila

La stessa Volpe ha rivelato, infine, il suo rapporto con la tv mettendolo a confronto con le ultime esperienze: “Quello che io ho capito da questa esperienza è che a me premia essere libera. In passato ho sempre avuto dei copioni scritti. Avevamo tutta la pappa pronta. C’era poca libertà d’azione. Io ho capito che voglio dire le cose come voglio io. Mi piacerebbe avere un salotto, dove potermi confrontare. Con gli autori preparare scalette, ma anche avere libertà”.