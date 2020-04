Uomini e Donne, Giulio Raselli si sfoga: “Davvero dura”

Giornate dure e pesanti per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus. E così Giulio Raselli si è lasciato andare in uno sfogo dal tono pessimistico

La quarantena non s’arresta a causa dell’emergenza Coronavirus. Giornate davvero complicate per tutti e anche per Giulio Raselli e Giulia D’Urso. La coppia, che si è conosciuta ad Uomini e Donne, stanno vivendo insieme in questi mesi davvero pesanti per ognuno di noi. Su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare attraverso le Stories in uno sfogo: “Una bella passeggiata sul balcone, mi sono vestito come se dovessi uscire e boh… per prendere un po’ d’aria ragazzi, è dura è dura! Come state voi?”.

Uomini e Donne, Giulio Raselli inseparabile

Insieme alla sua fidanzata lo stesso Giulio sta cercando di non pensare a cose negative. Su Instagram Stories l’ha presa in giro con un’espressione davvero divertente con i due che stanno trascorrendo le giornate guardando la tv e commentando numerosi film che stanno visionando nelle lunghe ore.