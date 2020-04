Stasera in tv – Ti spedisco in convento, le anticipazioni del 16 aprile

Stasera in tv – Ti spedisco in convento, le anticipazioni del 16...

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 16 aprile 2020, con Ti spedisco in convento su Real Time: ecco le curiosità e le anticipazioni di oggi

Da non perdere l’appuntamento su Real Time questa sera, giovedì 16 aprile, con la nuova puntata Ti spedisco in convento, reality ispirato a quello britannico Bad Habits, Holy Orders, trasmesso inizialmente su Channel 5. Al centro delle vicende ci sono cinque “cattive ragazze” “bad girls”, che accettano di rinchiudersi in convento al convitto della Sacred Heart School con le Figlie della Divina Carità.

Stasera in tv – Ti spedisco in convento, le curiosità

Le protagoniste della serie in onda su Real Time sono: Gabbi, Gabriella Natasha Jade Ryan, che è una modella di lingerie, ex finalista di Miss Teen Ager Gran Bretagna. Poi Paige Wallace, segretaria e social addicted, che ama vestirsi in maniera vistosa; Tyla Jaye Edwards, ex-cubista e vitaiola; Sarah Chelsea, hostess di night club molto popolare sui social; infine, Rebecca Cheng, che è una ballerina in discoteca e cubista di Newcastle. Da non perdere l’appuntamento di oggi, questa sera 16 aprile, con la nuova puntata.