Stasera in tv – Sabato, domenica e lunedì di De Filippo, oggi 16 Aprile

Dall’opera teatrale di Eduardo De Filippo, Sabato, domenica e lunedì è la commedia interpretata da Massimo Ranieri e Monica Guaritore: le anticipazioni

Ideata dal commediografo Edoardo De Filippo, Sabato, domenica e lunedì è una commedia napoletana che racconta la vicenda che coinvolge tutti i membri di una famiglia allargata. Il teatro sarà protagonista su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Scopriamo insieme personaggi e trama di quest’opera senza tempo.

Sabato, domenica e lunedì con Massimo Ranieri

I tre atti ideati da Eduardo De Filippo raccontano la Napoli borghese del periodo prossimo al boom economico.

La Commedia, che nasconde il dramma interiorizzato in tutti i suoi personaggi, mostra una famiglia composta da tre diverse generazioni.

Un sabato Rosa sta preparando il suo ragù, in modo che sia pronto per il giorno successivo, eppure suo marito Peppino non smette di punzecchiarla.

La figlia della coppia, Giulianella, litiga invece con il proprio fidanzato. Peppino, in realtà, è molto geloso delle attenzioni che il ragionier Luigi Iannello, uno degli invitati al pranzo domenicale, riserva alla moglie. Il comportamento dell’ospite, nonostante la presenza della propria di moglie, Elena, a quello stesso tavolo durante il pasto farà scatenare la gelosia di Peppino con conseguenze imprevedibili.

La solitudine di Peppino

I sentimenti del protagonista sfoceranno in un malcontento evidente durante il pranzo domenicale e la schiera di familiari non solo non allevierà tale insoddisfazione, ma dimostrerà di non essere l’antidoto alla sua solitudine.

Ogni maschera indossata dai componenti del focolare domestico cadrà mostrando in tutta la sua cruda nudità emozioni per tanto tempo celate dietro all’apparente serenità.

Rabbia, rimpianti e amarezza finiranno per imporsi sull’ipocrisia che si cela dietro l’illusoria tranquillità familiare.

Attori principali:

Rosa ( Monica Guerritore )

) Peppino ( Massimo Ranieri )

) Giulianella (Ester Botta)

Luigi Iannello (Luigi Petrucci)

Elena (Rosalia Porcaro)

