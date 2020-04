Stasera in tv – Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, trama e cast del film

Stasera in tv – Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo,...

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 16 aprile, con il film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo in onda su Canale 5: ecco la trama e il cast della pellicola

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 16 aprile 2020, con il film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, terzo capitolo della saga con protagonista Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp insieme ad Orlando Bloom e Keira Knightley. Tutto parte da Beckett, che legato Davy Jones, che riesce a raggiungere il suo obiettivo con l’aiuto di quest’ultimo, ossia quella eliminare definitivamente la pirateria dai mari. Will, Elizabeth e Barbossa cercheranno di salvare Jack dallo Scrigno di Jones, dove si trova confinato il pirata visto che non aveva saldato il suo debito.

Stasera in tv – Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, il finale

Appuntamento da non perdere con il finale visto che, dopo essere fuggiti dallo Scrigno, Jack e gli altri riuniscono il Consiglio della Fratellanza Pirata per contrastare Jones e la Compagnia delle Indie Orientali. Gli effetti speciali del film sono stati curati e realizzati dalla Industrial Light & Magic: la produzione del film è durata più di due anni da gennaio 2005 all’aprile 2007.