Stasera in tv – Piazzapulita, le anticipazioni del 16 aprile

Appuntamento a questa sera, giovedì 16 aprile, con una nuova puntata di Piazzapulita: ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi

Torna il solito appuntamento settimanale questa sera, giovedì 16 aprile, con una nuova puntata di Piazzapulita su La7 a partire dalle 21:15. Gli argomenti principali saranno come ripartiranno le varie Regioni dopo l’emergenza Coronavirus tra autonomia e ritardi del governo. Inoltre, si metterà un focus importante sulla strage silenziosa delle Rsa con tante indagini in corso nelle ultime ore con un occhio anche al settore del turismo davvero in ginocchio a partire dalla prossima estate. Preziosi reportage e inchieste in prima linea con una puntata davvero ricca di spunti importanti.

Stasera in tv – Piazzapulita, gli ospiti

Ci saranno collegamento con tanti ospiti di Corrado Formigli: l’imprenditore Diego Della Valle; l’economista Tito Boeri e il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani Carlo Cottarelli. Da non perdere, poi, l’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani; il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese; il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia; Enrico Giovannini, uno dei membri della task force del Governo per la ‘fase 2’. Infine, anche i giornalisti Marco Damilano de L’Espresso e Alessandro De Angelis de l’Huffington Post con un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini. Appuntamento da non perdere oggi, giovedì 16 aprile, con la puntata in prima serata su La7.