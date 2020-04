Appuntamento a questa sera su ItaliaUno con il film Momentum, in onda in prima serata: ecco la trama e il cast della pellicola del 2015

Non si ferma l’appuntamento con i grandi film. Questa sera, giovedì 16 aprile, andrà in onda in prima serata su ItaliaUno con la pellicola “Momentum” del 2015. La trama è ambientata a Città del Capo con una banda di rapinatori molto tecnologici che invade il caveau di una grande banca con l’obiettivo di recuperare un grande numero di diamanti. Tutto procede a meraviglia, ma quando scappano due componenti litigano fino a spararsi. Viene ucciso un uomo, mentre Alexis, donna bella e attraente, viene smascherata davanti a testimoni che la riconoscono. Così la banda si divide tra lei e il suo ex Kevin. Mr. Washington arriva nella sua stanza con l’ordine di consegnargli i diamanti, ma non cede. Prima di essere ucciso svela ad Alexis dove si trova il drive. E così ci saranno numerosi colpi di scena.

Stasera in tv – Momentum (2015), trama e cast del film

Successivamente scopriranno che la donna che è un’agente uscita dal servizio sei anni prima che poi diventa una ladra, che viene così coinvolta velocemente in un affare molto grande per un motivo ben preciso. Infine, verrà messo k.o. anche Mr. Washington con Alexis che vola Londra per conoscere il contenuto della flash-card. Il finale è davvero imperdibile: appuntamento da non perdere oggi, giovedì 16 aprile, in prima serata su ItaliaUno.

Nel cast troviamo Olga Kurylenko, che interpreta la protagonista del film, Alexis “Alex” Farraday. Poi ci sono l’enigmatico James Purefoy (mr Washington) e Morgan Freeman nei panni di un senatore.