Stasera in tv film – Doc | Nelle tue mani: personaggi e trama episodi 7 e 8

Oggi, 16 Aprile, Doc – Nelle tue mani su Rai 1 torna in prima serata e in prima visione: trama della settima e della ottava puntata, cast e personaggi della fiction Rai

Luca Argentero è Andrea Fanti, protagonista di Doc – Nelle tue mani, fiction in onda stasera in televisione su Rai 1 alle ore 21.25. La storia narrata durante le 8 puntate della miniserie si ispira al libro autobiografico del Dr. Pierdante Piccioni intitolato Meno dodici.

Scopriamo insieme la trama delle puntate in onda questa sera in tv e quando potremo vedere gli ultimi quattro episodi della fiction.

Doc – Nelle tue mani, l’ultima puntata prima dello stop

Nel pieno delle riprese della serie tv Rai Doc – Nelle Tue Mani, l’attività è stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Dei 16 episodi previsti, infatti, quello in onda questa sera, l’ottavo, sarà l’ultimo ad andare in onda. Presumibilmente, le riprese riprenderanno in autunno e successivamente sarà possibile vedere in televisione gli otto episodi conclusivi di questa prima stagione.

Luca Argentero a Domenica in ha raccontato appunto la vicenda:

“Come tanti siamo stati colti da questa emergenza. Abbiamo le prime quattro puntate pronte e poi in autunno ci sarà il gran finale di stagione”.

Episodio 7 – Like

Carolina, figlia di Andrea Fanti, si ritrova nell’ospedale dove entrambi i genitori lavorano a causa di un malessere. La patologia appare sin da subito misteriosa e i sintomi che Carolina accusa non riescono a condurre i medici verso una diagnosi precisa. Andrea e Agnese si trovano di nuovo ai ferri corti e non riescono a dare un freno all’emotività che li coinvolge, su più fronti. Sulla preoccupazione per la figlia Carolina, infatti, pesa anche il ricordo della morte del loro primogenito, Mattia, avvenuta qualche anno prima. Nel frattempo, gli specializzandi sembrano coinvolti più che altro dall’influencer ricoverata nell’ospedale. La gelosia di Alba nei confronti di Riccardo si renderà tanto evidente da non riuscire più a nasconderla.

Episodio 8 – Il giuramento di Ippocrate

Carolina inizia a riprendersi dalla malattia e Andrea si impegna al massimo per aiutarla e migliorare come genitore. Il distacco apparentemente incolmabile fra i due, acuitosi soprattutto dopo la morte di Mattia, comincerà a riempirsi di attenzioni che porteranno il rapporto a rinsaldarsi. Passato lo spavento, anche la relazione fra Andrea e Agnese torna a essere più serena, tanto che l’ex primario riprenderà a corteggiarla come un tempo.

Doc – nelle tue mani, personaggi e cast:

Luca Argentero (Andrea Fanti)

Matilde Gioli (Giulia Giordano)

Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini)

Sara Lazzaro (Agnese Tiberi)

Raffaele Esposito (Marco Sardoni)

Alberto Malanchino (Gabriel Kidane)

Silvia Mazzieri (Alba Patrizi)

Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna)

Simona Tabasco (Elisa Russo)

Giovanni Scifoni (Enrico Sandri)

Beatrice Grannò (Carolina Fanti)

Pia Lanciotti (Fabrizia Martelli)

