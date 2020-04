Stasera in tv film | Captain America – Civil War: cast, trama e trailer

Stasera in tv film | Captain America – Civil War: cast, trama...

Captain America: Civil War, film del 2015 basato sul famoso fumetto della Marvel Comics, riprende le gesta dei mitici eroi: la trama e i dettagli sul film di oggi, 16 Aprile

Il film intitolato Captain America – Civil War, questa sera in tv alle ore 21.20 su Rai 2, riprende le fila della leggenda che avvolge i mitici eroi Marvel.

L’umanità è di nuovo in pericolo e una frattura all’interno del gruppo rischia di non portare a una risposta compatta degli Avengers contro la minaccia imminente.

Scopriamo insieme la trama, il trailer e il cast iperstellare del film.

Captain America: Civil War, trama

Un anno dopo la battaglia di Sokovia, gli Avengers Steve Rogers, Natasha Romanoff, Sam Wilson e Wanda Maximoff riescono a impedire a Brock Rumlow di rubare un’arma biologica, ma nello scontro restano uccisi dei civili, episodio che finisce per alimentare la sfiducia internazionale nei confronti degli eroi.

Il segretario di Stato Thaddeus Ross comunica agli Avengers che le Nazioni Unite intendono creare un ente governativo che abbia il compito di monitorarli. Si crea, dunque, una frattura all’interno del gruppo fra chi ritiene adeguata la scelta, come Tony Stark e chi invece, come Captain America, guarda alla decisione con estrema diffidenza e rivendica la libertà di pensiero e d’azione dei supereroi.

Captain America – Civil War, cast:

Chris Evans (Steve Rogers / Capitan America)

Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man)

Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera)

Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldato d’Inverno)

Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon)

Don Cheadle (James Rhodes / War Machine)

Jeremy Renner (Clint Barton / Occhio di Falco)

Chadwick Boseman (T’Challa / Pantera Nera)

Paul Bettany (Visione)

Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet)

Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man)

Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13)

Tom Holland (Peter Parker / Spider-Man)

Frank Grillo (Brock Rumlow / Crossbones)

William Hurt (Thaddeus Ross)

Daniel Brühl (Helmut Zemo)

