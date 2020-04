Stasera in tv – Dritto e rovescio: ospiti e anticipazioni di oggi 16 Aprile

Stasera in televisione Dritto e Rovescio di Rete 4 con Paolo Del Debbio affronta l’emergenza economica dovuta al Coronavirus con Matteo Salvini e tanti altri ospiti: le anticipazioni di oggi, 16 Aprile

Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio ci porta nell’informazione che, in questo periodo storico, converge quasi totalmente sull’emergenza epidemica da Coronavirus.

Stasera in televisione fra gli esponenti politici e gli esperti che hanno risposto all’invito della trasmissione ci sarà anche Matteo Salvini, leader della Lega. Oltre a esprimersi sulle conseguenze economiche dovute all’epidemia di Covid – 19, il politico risponderà alle parole del Presidente del Consiglio in merito alle affermazioni fatte durante il discorso alla nazione.

Il programma inizierà alle ore 21.25 su Rete 4.

Scopriamo insieme gli ospiti di stasera e gli argomenti trattati in punta

Dritto e Rovescio: Paolo Del Debbio intervista Matteo Salvini

Il talk show incentrato sull’attualità e guidato da Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio, questa sera in tv concederà ampio spazio all’intervista con Matteo Salvini, leader della Lega. Sia assenso che polemiche, da parte dell’opinione pubblica, sono seguite al discorso alla nazione fatto in diretta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che in modo esplicito ha citato Matteo Salvini e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

La rubrica televisiva del giornalista Paolo Del Debbio dedicata all’attualità politica ed economica italiana riparte, dunque, da quello che continua ad essere un tema ancora caldo, nonostante siano trascorsi ormai diversi giorni da discorso del Premier.

Il leader della Lega avrà modo di esprimere i suoi dubbi sulla cosiddetta Fase 2, la quale dovrebbe inaugurare la prima tappa del percorso che riporterà a una ripartenza economica dell’Italia. Matteo Salvini si soffermerà inoltre sui ritardi che stanno investendo l’erogazione dei fondi e dei sussidi promessi alle imprese e ai lavoratori.

Il confronto con l’Europa

Seguiranno inchieste e approfondimenti sul rapporto tra Regioni e Governo, legati indissolubilmente in questo periodo di emergenza. I ritardi burocratici e le nuove regole per le attività commerciali rischiano di acuire ancora di più gli effetti di questa crisi economico-sanitaria. Il nostro Paese verrà messo a confronto con gli altri Paesi europei e l’efficacia o meno delle loro azioni, volte a mitigare gli effetti della pesante recessione.

Il parere del virologo Fabrizio Pregliasco sarà fondamentale per inquadrare al meglio i nuovi aggiornamenti sul contagio da Covid 19. Dall’andamento della curva dei contagi alle previsioni riguardo un graduale ritorno alla vita quotidiana, l’esperto indicherà anche i giusti comportamenti da seguire per agevolare la fine dell’emergenza.

A Dritto e rovescio si parlerà infine di Coronabond e immigrazione.

