L’attrice Sandra Milo rivela che sua figlia Azzurra sta pensando a fare scelte importanti sulla sua vita, tra queste quella di fare testamento.

La quarantena sta mettendo le persone di fronte a ciò che è davvero importante, come la famiglia, l’amore e l’amicizia. Una persona che riesce a mantenere il morale alto è, però, l’attrice Sandra Milo. “Io sono la giovane di casa! Mia figlia Azzurra pensa a fare testamento, mentre io cerco di farla ridere e di distrarla. Appena sarà tutto finito riunirò la famiglia per festeggiare i miei 87 anni“, così ha dichiarato a Novella 2000.

Leggi anche -> Storie Italiane, Sandra Milo shock: “Mi sono venduta ad un uomo”

La musa di Federico Fellini Sandra Milo ha confessato che le sue paure non sono per se stessa: “Non ho paura per me, ma per il futuro dei miei figli“. In questo momento l’attrice sta trascorrendo la quarantena con la figlia Azzurra che, preoccupata per quello che sta succedendo, sta pensando di fare testamento, mentre Ciro ha perso il lavoro e Debora è impegnata con i servizi per La vita in diretta. Ciò che aiuta molto la Milo è la fede, la preghiera, l’amore per la poesia, il cinema e la compagnia della figlia Azzurra la quale si occupa di fare la spesa.

Leggi anche -> Sandra Milo rivela: “Stavo per suicidarmi, poi è successo qualcosa”

Sandra Milo è una grande attrice che ha lavorato in moltissimi film e, per molto tempo, è stata anche un membro fisso del cast di Io e Te con Pieluigi Diaco e Valeria Graci. “Ci sarà una maggiore attenzione alla società nei confronti dei valori reali, anche se rimane la grande tragedia di chi sta morendo senza avere il confronto dei loro cari“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!