Pupo traccia il bilancio del Grande Fratello Vip – VIDEO

Esperienza senza dubbio positiva quella di Pupo al Grande Fratello Vip: il cantante traccia il bilancio del suo ruolo di ospite fisso in trasmissione.

“Non avevo mai guardato il Gf in vita mia, sono rimasto molto coinvolto dalla sensibilità, dall’umanità e dalla meravigliosa disperazione dei concorrenti”, parola di Pupo che a TvBlog promuove a pieni voti la sua esperienza di ospite fisso al Grande Fratello Vip.

Il cantante prosegue: “Se prima lo ritenevo una ca…ta, ora ammetto che mi ha appassionato. Persino l’incoerenza e la ricerca di recupero professionale dei partecipanti sono state un arricchimento”.

Sul conduttore Alfonso Signorini: “Per me è stata una grandissima sorpresa. Ho scoperto un amico fraterno, una persona molto più valida di quella che credevo. Ha i suoi atteggiamenti a volte conservatori […] ma è stato se stesso e mi è piaciuto molto”. Pupo si dice certo che altri non avrebbero saputo fare meglio di lui: “La Blasi, la D’Urso, la Marcuzzi, alle prese con questa emergenza, non le avrei viste alla stessa altezza”.