Paolo Bonolis, lo sfogo della moglie Sonia: “Vedo solo ricordi”

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, si è lasciata andare in uno sfogo su Instagram in seguito all’epidemia per Coronavirus

Tutti in casa a causa dell’epidemia Coronaviurs. Anche i personaggi dello spettacolo sono costretti a stare rifugiati tra le quattro mura domestiche. Tante le attività già effettuato da un mese e mezzo e così la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, si è lasciata andare in uno sfogo su Instagram alquanto pessimistico: “Vedo solo ricordo ultimamente su Instagram. Che tristezza… Vogliamo invece mettere nelle storie quello che faremo appena potremo uscire e muoverci liberamente? Inizio io”. E così la stessa donna ha pubblicato uno scatto su ciò che farà dopo l’emergenza coronavirus: un giardino con dietro il mare e con la scritt: “Al mare con i miei ragazzi”.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Sonia Bruganelli spiazza tutti: “Io resto a casa, ma…”



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Paolo Bonolis, le critiche a Sonia

Non tutti, però, hanno preso bene l’iniziativa avviata dalla moglie di Bonolis. La stessa Sonia è stata critica dopo che aveva postato sul suo profilo social un suo piede, tatuato, in una scarpa dal tacco vertiginoso: “Ma vai a c*care, con tutti i problemi che ci sono, sta cr*tina“, uno dei tanti commenti negativi arrivati.

Sonia Bruganelli figli bullismo FOTO viagginews