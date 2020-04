Morto l’attore di Rambo Brian Dennehy, lutto nel mondo del cinema. La stella di Hollywood si è spenta oggi nella sua casa in Connecticut, lo Stato in cui era nato.





Aveva 81 anni. Così muore oggi Brian Dennehy, attore da 40 anni e interprete nel film Rambo nel ruolo di Teasle, ovvero lo sceriffo avversario del protagonista e nella commedia Tommy Boy. Il mondo del cinema piange la sua scomparsa. Dennehy aveva recitato in numerose pellicole e serie televisive.

Si è spento oggi nella sua casa in Connecticut, Brian Dennehy. L’attore aveva 81 anni e aveva svolto per 40 anni la sua professione di attore. Dennehy aveva recitato in film di successo come Rambo, al fianco di Silvester Stallone nel 1982, nel ruolo dello sceriffo Teasle e nella commedia del 1995 Tommy Boy.

Aveva iniziato la sua carriera nel 1977, recitando una parte in Tv Kojak.

Un film di grande successo al quale prese parte fu nel 1985 Cocoon di Ron Howard, al fianco di Don Ameche, Wilford Brimley e Hume Cronyn. L’attore aveva recitato in numerosi spettacoli teatrali sui palchi newyorkesi.

La carriera di Dennehy non iniziò prestissimo. L’attore studiò infatti prima alla Columbia University di New York, arruolandosi poi nei Marines, con i quali rimase in servizio fino al 1963.

Tra le serie di successo nelle quali il suo pubblico lo ha potuto apprezzare, ricordiamo Police Woman, MASH e Lou Grant. Nel 1990 ha avuto un ruolo chiave nel thriller di Harrison Ford, Presumed Innocent.

Ha vinto nel 2000 il Golden Globe per la sua interpretazione del ruolo di Willy Loman nel film per la tv Morte di un commesso viaggiatore.

Secondo le prime informazioni divulgate dal Dailymail, la causa della morte potrebbe essere imputata a cause naturali.

L’attore lascia nel più grande cordoglio con la sua scomparsa la moglie Elizabeth e i suoi cinque figli, Elizabeth, Kathleen, Sarah, Deirdre e Cormack.