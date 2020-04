Luis Sepulveda | lo scrittore morto per Coronavirus | aveva 71 anni

Arriva la triste notizia, dopo un lungo ricovero avvenuto nelle scorse settimane: lo scrittore Luis Sepulveda morto per via del Coronavirus.

Arriva la notizia della dipartita di Luis Sepulveda, con lo scrittore morto a causa di una letale infezione da Coronavirus. La penna poetica originaria del Cile ma residente ormai da lungo tempo ad Oviedo, in Spagna, è spirata nelle scorse ore a 71 anni di età. Si era ammalato di Covid-19 dopo avere preso parte ad un festival letterario di 5 giorni in Portogallo verso la fine di febbraio. Una volta rientrato a casa, il Coronavirus è sorto con i suoi sintomi più caratteristici.

Sepulveda ha scritto libri di successo come “La gabbanella e il gatto che le insegnò a volare” e “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”.

Coronavirus, addio a Luis Sepulveda: i sintomi e il ricovero

I sintomi del coronavirus si erano manifestati già il 25 febbraio, subito dopo che l’autore aveva partecipato al festival letterario portoghese “Correntes d’Escritas” dal 18 al 23 febbraio.

In ospedale, a Sepulveda era stata diagnosticata una polmonite. Per questo motivo, l’autore era stato sottoposto al tampone per scoprire la presenza del SarsCoV2, risultando positivo.

In seguito, i medici avevano deciso di trasportalo al al Central University Hospital of Asturias, all’interno di un reparto dedicato alle malattie infettive.