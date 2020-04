Si è spento il leggendario jazzista Lee Konitz, morto a causa del Coronavirus. La conferma della sua scomparsa è arrivata dal figlio.

È morto Lee Konitz, leggenda del sax. Purtroppo fatale è stata una infezione da Covid-19, con il 92enne musicista morto dopo alcuni giorni di ricovero. Lo ha fatto sapere suo figlio Josh.

Konitz era uno dei rappresentanti del jazz più illustri in attività, con un ultimo disco uscito nel corso del 2019. E tantissime erano anche le grandi collaborazioni con altri illustri esponenti della musica, come Michel Petrucciani, Ornette Coleman e Miles Davis. In compagnia di quest’ultimo, Lee Konitz incise il disco ‘Birth of the Cool’, composto nel 1957 ed entrato di diritto nella storia della musica mondiale. Il famoso sassofonista nacque a Chicago, negli Stati Uniti, il 13 ottobre 1927. Intraprese sin da giovanissimo la carriera musicale, tanto da acquisire una notevole fama già nel corso degli anni ’40.

Lee Konitz, una vera e propria leggenda del Jazz e della musica

Ma fu nel decennio successivo che si impose poi sulla scena mondiale, in particolar modo per essere diventato uno dei più rinomati e fini esponenti della corrente del cosiddetto ‘Cool Jazz’. Si tratta del filone jazzistico di stampo bianco della West Coast statunitense, all’interno di un genere musicale che ha visto per il resto il predominio assoluto dei neri, con dei veri e propri mostri sacri. Di Konitz disse una volta un altro importante collega, Charlie Parker – anch’egli sassofonista provetto – che “lui era l’unico che non mi imitava”. Il 92enne Lee era anche molto legato all’Italia, al punto da essere chiamato più volte come ospite del famoso Umbria Jazz.