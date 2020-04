Johnny Depp, primo post (a sorpresa) su Instagram: “Datemi un minuto e…”

Johnny Depp si è finalmente deciso ad approdare su Instagram, con grande gioia dei suoi tanti fan. Ecco cosa ha scritto il grande attore.

Johnny Depp ha scelto il pomeriggio di oggi, 16 aprile, per sbarcare su Instagram. La grande star di Hollywood ha aperto un account social e ha pubblicato uno scatto che lo ritrae seduto: tanto è bastato per mandare in visibilio i tanti fan dell’attore americano, che si sono letteralmente scatenati nel rilanciare la notizia anche su altri social, a partire da Twitter.

Il primo post di Johnny Depp su Instagram ha attirato nel giro di pochi minuti migliaia di like e condivisioni, e il numero di followers continua a crescere a vista d’occhio (ben 200.000 in nemmeno mezz’ora).

Johnny Depp sbarca sul social network

Come accennato, Johnny Depp ha pubblicato una fotografia che lo ritrae seduto, circondato da romantiche candele. La didascalia che accompagna il suggestivo scatto è molto semplice e schietta: ‘Ciao a tutti… sto girando qualcosa per voi ora.. datemi un minuto”.

Insomma, Johnny Depp sta probabilmente mettendo a punto un video da pubblicare sul suo nuovo profilo Instagram: nessun altro indizio al riguardo, e anche per questo i suoi seguaci sono in trepidante attesa. Nel frattempo il grande attore ha iniziato a seguire altri profili, quasi tutti personaggi famosi come lui: da Paul McCartney a Bob Dylan, passando per gli Aerosmith, Penelope Cruz e molti altri. Ad maiora!

Visualizza questo post su Instagram Hello everyone… filming something for you now… gimme a minute Un post condiviso da Johnny Depp (@johnnydepp) in data: 16 Apr 2020 alle ore 7:12 PDT

