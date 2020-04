Jennifer Lopez si sposa: nozze in Italia, data top secret – VIDEO

La cantante e attrice statunitense Jennifer Lopez si sposa per la quarta volta: nozze con Alexander Rodriguez in Italia, data top secret.

Jennifer Lopez porterà all’altare il suo attuale compagno, lo sportivo Alexander Rodriguez, con cui è impegnata da quasi 4 anni. Questo sarà il quarto matrimonio per la 51enne, che nel 2014 ha chiuso la relazione con Marc Anthony.

La star della musica e del cinema era stata precedentemente sposata con un cameriere cubano, poi un secondo matrimonio e poi le nozze da sogno con Ben Affleck, che però in realtà non avvennero mai.

Il terzo matrimonio fu quello con Marc Anthony, con il quale JLo ha avuto 2 gemelli. La rottura qualche anno più tardi e poi dal 2016 nella sua vita è arrivato Alexander Rodriguez. Adesso i due hanno deciso di sposarsi e di farlo in Italia. Una notizia ufficializzata nelle scorse ore da Us Weekly. Non si conosce al momento la data delle nozze, ma si pensa che i due si organizzeranno appena finirà l’emergenza Covid-19.