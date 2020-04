Georgina Rodriguez sta trascorrendo la quarantena insieme al fidanzato Cristiano Ronaldo nella loro casa di Madeira. La showgirl fa emozionare i suoi fans con uno scatto.

Georgina Rodriguez è conosciuta per essere la fidanzata del calciatore Cristiano Ronaldo. Recentemente, si è spogliata in intimo per godersi il sole durante la quarantena. La coppia la sta trascorrendo a Madeira, dove si ritiene che paghino 3,500 euro a settimana per stare nella loro casa di campagna con i bambini.

Leggi anche -> Cristiano Ronaldo, in campo durante la quarantena: ecco dove

Rodriguez precedentemente lavorava per Gucci ma adesso ha decisamente cambiato vita. Oggi ha deciso di pubblicare su Instagram uno scatto mentre si gode il sole in biancheria intima. “Farò una torta, volete farla con me?“, questo chiede Georgina ai suoi followers. La ragazza di 26 anni ha mostrato le sue qualità in cucina mentre realizza un torta di carote e avena. La showgirl e Ronaldo si stanno frequentando dal 2016 e hanno una figlia, Alana Martina. Inoltre insieme stanno crescendo anche gli altri tre figli del calciatore e vivono tutti insieme a Torino.

Leggi anche -> Cristiano Ronaldo attaccato da Cobolli Gigli: “Sarebbe dovuto restare”

Georgina e l’amore a prima vista con Cristiano

La modella spagnola ha rivelato recentemente dei dettagli riguardo la prima volta che lei e il calciatore si sono visti. “Il nostro primo incontro è stato da Gucci, dove lavoravo come addetta alle vendite“, così ha rivelato Georgina. Giorni dopo i due si sono rivisti a un evento del brand. “Abbiamo potuto parlare in un’atmosfera rilassata, fuori dal mio ambiente di lavoro. Per tutti e due è stato amore a prima vista“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!