Funerale in diretta streaming | i parenti collegati in webcam | FOTO

Un funerale in streaming per dare l’ultimo saluto ad una anziana deceduta da qualche giorno. Diversi parenti si collegano con la webcam.

Una donna che risiedeva a Soisy sous Montmorency, un piccolissimo comune situato a breve distanza da Parigi, è morta qualche giorno fa. E per questa 87enne il funerale è risultato diverso dal solito.

Come avviene anche in Italia da due mesi circa, pure in Francia a causa dell’emergenza Coronavirus in corso, le commemorazioni funebri avvengono con la presenza del prete e di solamente qualche congiunto. Ma anche il resto della famiglia della donna morta ha avuto modo di partecipare, grazie agli attuali ritrovati della tecnologia. In diversi infatti hanno usufruito di un collegamento in live tramite webcam per assistere all’evento. Uno dei parenti presenti al cimitero ha ripreso il funerale, trasmettendolo in diretta streaming agli altri cari collegati dalle loro case, in località diverse.

Una persona imparentata con l’anziana defunta risiede a Palermo. Si tratta di una nipote, la quale fa sapere che, senza la crisi sanitaria attualmente vigente, sarebbe andata di persona in Francia per dare l’ultimo saluto a colei che era una sua adorata zia. Ma tutto quanto sta accadendo ha modificato radicalmente molte abitudini ed usi quotidiani. E magari avverranno altri episodi come questo.

