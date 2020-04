Donna morta | corpo trovato in una scarpata | era scomparsa da 2 giorni

Il cadavere di una donna morta ritrovato a 48 ore dalla sua improvvisa scomparsa da casa. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Le forze dell’ordine hanno trovato il corpo di una donna morta dopo essere scomparsa da due giorni. Subito identificato il cadavere della vittima: lei era Maria Angela Corona, aveva 47 anni e risiedeva a Bagheria, in provincia di Palermo.

La sua improvvisa sparizione da casa aveva messo in allarme il compagno, il quale aveva provveduto ad informare i carabinieri. Nelle scorse ore poi ecco il ritrovamento della donna morta, avvenuto in una zona di campagna tra Bagheria e Ciminna. Oltre ai militari, il luogo del ritrovamento ha visto accorrere un medico legale ed il pubblico ministero di turno dalla Procura di Termini Imerese. Il corpo giaceva all’interno di una scarpata a breve distanza dalla Strada Provinciale 16 Casteldaccia-Bagheria.

Donna uccisa, non ci sarebbero segni di violenza sul corpo

Ancora sconosciute le cause di quanto successo, non si sa se il decesso sia da attribuire ad un qualche tipo di incidente oppure ad un atto volontario da parte della donna. Intanto le forze dell’ordine stanno provvedendo a raccogliere informazioni utili. Da quanto risulta, sembra che il cadavere non presenti tracce di violenza dopop una prima osservazione. Ma chi di dovere andrà fino in fondo anche con una analisi più approfondita. Intanto le autorità hanno aperto una inchiesta ufficiale in relazione a questo tragico episodio.

