Era in fila mentre attendeva il proprio turno alle Poste, donna morta investita da un’auto di passaggio. La coda era giunta fin sulla carreggiata.

Un incidente conclusosi in tragedia è avvenuto questa mattina a Roma, in Piazza delle Medaglie d’Oro nel quartiere Balduina. Colpa di una serie di sfortunate circostanze, a seguito delle quali c’è stato il drammatico epilogo. Infatti una donna è morta, investita da un’auto di passaggio.

Ma il tutto è avvenuto a causa della lunga coda formatasi all’esterno del locale ufficio postale, e che è finita con l’arrivare in strada. Questo anche a causa della necessità di rispettare le distanze sociali. La fila è giunta fin nel mezzo della carreggiata, probabilmente complice anche l’afflusso di veicoli più basso del normale, visto che in tanti restano chiusi a casa. Ma un veicolo è passato e ha travolto questa persona, una donna di 75 anni. Da quanto si apprende, la vettura – una Peugeot di colore blu – stava procedendo a velocità elevata.

Il conducente si è comunque fermato per prestare soccorso. Ma la donna è morta sul colpo ed il personale medico del 118 l’ha già trovata priva di vita al suo arrivo. Presenti anche il marito ed i due figli della vittima, oltre a degli agenti di polizia che prestano servizio nel quartiere per i loro controlli con cadenza quotidiana. Ora qualcuno alza la voce, parlando di “tragedia annunciata” e sollecitando il Comune di Roma a fornire transenne e divisori in luoghi che ancora continuano ad essere frequentati per forza di cose. Non di rado si assiste quindi ad una presenza fin troppo massiccia di persone, e le misure anti-assembramenti alla fine sortiscono a volte anche l’effetto contrario.

