Coronavirus Italia: diretta Conferenza Stampa 16 aprile – VIDEO

Alle 18.00 la conferenza stampa giornaliera con i dati della Protezione Civile sulla diffusione del Coronavirus in Italia del 16 aprile.

Puntuale alle 18.00 l’incontro con la stampa nella sede della Protezione Civile. Le cifre sono state rese note anche oggi da Angelo Borrelli, raccogliendo i dati territoriali.

Nella giornata di ieri, si registravano 2667 nuovi positivi, e calava anche il numero di decessi, che erano 578 in 24 ore. Non solo: si era registrato appena il 6% di tamponi positivi sul totale di quelli effettuati.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 16 aprile

Partiamo dalla Lombardia, che è la Regione più colpita anche se oggi i dati sembrano dare un po’ di respiro: sono 827 i nuovi positivi su 7098 campioni effettuati, con un’incidenza dell’11,6%. Si registrano però ancora 235 decessi. Nel Lazio si contano 147 nuovi casi, dei quali 65 a Roma, dove tornano a crescere, mentre Rieti ancora una volta è a quota zero come da alcuni giorni. Bene il dato delle Marche, tra le Regioni più colpite: record di tamponi, ovvero 1.107, con 79 positivi e un’incidenza del 7,1%, la più bassa in assoluto dall’inizio della crisi.

Nella vicina Umbria, sono 7 i casi con uno 0,6% di tamponi positivi. 72 i casi con tre decessi in Abruzzo, mentre la situazione regge ancora in tutto il Sud Italia. 16 i casi in Basilicata, di cui 12 sul territorio comunale di San Giorgio Lucano. In Puglia, 74 i nuovi casi, con 11 morti. I tamponi complessivi sono stati 1640 e il tasso di positivi è del 4,51%.